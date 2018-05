Bombe im Supermarkt explodiert. Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Die Explosion eines Sprengsatzes mit zahlreichen Verletzten hat Russlands zweitgrößte Stadt St. Petersburg schockiert. Neun Menschen wurden in Kliniken eingeliefert. Leichtverletzte wurden ambulant behandelt.



In einem Einkaufszentrum sei ein kleiner selbstgebauter Sprengsatz mit 200 Gramm Dynamit explodiert, so die Ermittler. Die Bombe war mit Metallteilen gespickt. Im April waren bei einem islamistischen Bombenanschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg 15 Menschen getötet worden.