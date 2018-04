Die beiden Beschuldigten äußerten sich gegenüber der Welt am Sonntag, man bekenne sich zwar zur Lagerung der Sprengstoffe, habe damit jedoch keine Anschläge geplant. Vielmehr sei es um den "Kick" gegangen. Der 25-jährige Beschuldigte sagte außerdem, er habe sich noch nie für Politik interessiert, sondern lediglich die Chemikalien zusammengemischt. Nun liegt es an den Ermittlungsbehörden, die Hintergründe aufzuklären. Die Region ist bislang vor allem für ihre rechtsextremen Aktivitäten bekannt, auch der Nationalsozialistische Untergrund hatte Kontakte in den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.