Die deutsche Springreiter-Nationalmannschaft hat den CHIO-Hattrick gefeiert. Mit zwei Debütantinnen gewann die Gastgeber-Equipe den traditionsreichen Nationenpreis in Aachen. Die Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker setzte sich nach den Erfolgen in den beiden Vorjahren erneut durch.



Ihren ersten Einsatz im CHIO-Team erlebten Laura Klaphake mit ihrem Pferd Catch me if you can und Simone Blum mit Alice. Zum Quartett gehörten außerdem Marcus Ehning mit Pret A Tout und Maurice Tebbel, der mit Chaccos' Son bei seinem zweiten Nationalteam-Einsatz in Aachen das zweite Mal gewann.