Mathias Döpfner erhält den Leo-Baeck-Preis 2019. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vorstandsvorsitzende des Axel-Springer-Konzerns, Mathias Döpfner, wird vom Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem Leo-Baeck-Preis 2019 ausgezeichnet. Geehrt werde damit sein außerordentliches Engagement für die jüdische Gemeinschaft und für den Staat Israel, teilte der Zentralrat in Berlin mit.



Zur Begründung hieß es weiter, Döpfner habe sich in zahlreichen Artikeln und Reden mit Antisemitismus in all seinen Formen auseinandergesetzt und unumwunden Missstände benannt.