Vanessa Hinz hat zum Auftakt des Heim-Weltcups in Ruhpolding eine Top-10-Platzierung erreicht. Die 27-Jährige blieb beim Schießen fehlerfrei und lag am Ende als Achte 1:03,2 Minuten hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff. Die Weltmeisterin holte sich ihren fünften Saisonsieg und übernahm damit das Gelbe Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin von der Italienerin Dorothea Wierer, die hinter der Schwedin Hanna Öberg Dritte wurde.



Die nach ihrer Erkrankung in den Weltcup zurückgekehrte Franziska Preuß landete auf dem für sie ordentlichen 14. Platz.