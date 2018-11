Tankschiff bei Niedrigwasser auf dem Rhein.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Tanklaster dürfen in Nordrhein-Westfalen ab sofort auch sonntags fahren, um Engpässe in der Belieferung mit Sprit oder Heizöl wegen der Transportprobleme bei Binnenschiffen zu lindern. Das geht aus einem Erlass des Verkehrsministeriums hervor. Das Schreiben wurde laut einer Sprecherin per E-Mail verschickt.



Die starke Trockenheit im Sommer und Frühherbst hat dazu geführt, dass auf großen Flüssen wegen des niedrigen Wasserstands weniger Güter per Schiff befördert werden können.