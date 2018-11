An Tankstellen herrscht Benzin-Knappheit.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Angesichts der Benzin - und Dieselknappheit an Tankstellen in einigen Gegenden Deutschlands prüft die Regierung weitere Hilfsmaßnahmen. "Wir sind bereits mit Hochdruck dran, Abhilfe zu schaffen", sagte Verkehrsminister Scheuer (CSU) der "Bild am Sonntag". Details nannte er nicht.



Vor etwa drei Wochen hatte das Wirtschaftsministerium größere Mengen Benzin, Diesel und Kerosin aus der nationalen Ölreserve freigegeben. Stellenweise wurde das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Tankwagen aufgehoben.