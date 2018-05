Neuwagen in Europa verbrauchen einer Studie zufolge immer noch viel mehr Sprit, als Hersteller angeben. Demnach liegt der reale Kraftstoffverbrauch neuer Pkw im Schnitt um 42 Prozent höher als im Testbetrieb. Das ist das Ergebnis einer jetzt vorgestellten Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT). Bereits vor einem Jahr waren die Forscher in einer Untersuchung zu demselben Ergebnis gekommen - es hat also demnach keine Fortschritte gegeben. Umweltverbände reagierten mit scharfer Kritik an den Autoherstellern.