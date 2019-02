Bei den Ermittlungen zum Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde spielt auch Polizeihund "Artus" eine wichtige Rolle. Der Belgische Schäferhund arbeitet seit 2013 für die Justiz in Sachsen und war nach Angaben des sächsischen Justizministeriums der erste Spürhund für Datenträger und Handys, der in deutschen Gefängnissen eingesetzt wurde.