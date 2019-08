Eine der geschmuggelten Waffen.

Quelle: David Inderlied/dpa

Ein Mitarbeiter des Sportwaffen-Herstellers Umarex in Arnsberg soll über Jahre halbautomatische Waffen aus der Fabrik gestohlen und weiterverkauft haben. Ende März wurde er laut Staatsanwaltschaft erwischt, wie er Einzelteile von Pistolen entwendet haben soll.



Dem ermittelnden Staatsanwalt zufolge hat er "etwa seit 2016 rund 100 halbautomatische Waffen in Umlauf gebracht". Der 47-jährige Verdächtige sei in U-Haft und habe gestanden. Viele der Waffen seien vermutlich in die Rockerszene weitergereicht worden.