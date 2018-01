An diesem Freitag treffen wir tagsüber keinen unter 60. Auch Georg Gyser, ehemaliger Maschinenschlosser, ist längst in Rente, kümmert sich noch um seine über 90-jährigen Eltern. Er meint, die veränderte Dorfbevölkerung zeige sich auch in der Wahlbeteiligung: "Die ein bisschen was auf der Kirsche haben, die sind alle weg. Und die anderen stehen morgens um sieben am Netto, Bier holen. In einer Jogginghose, machen aber nie Sport."