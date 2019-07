Wer einen Steuerberater zu Rate zieht oder Mitglied in einem Lohnsteuerhilfeverein ist, der kann sich entspannt zurücklehnen. In diesen Fällen gilt jetzt eine Frist bis Ende Februar – sie wurde wie die Frist zur "normalen" Steuererklärung ebenfalls um zwei Monate verlängert. Wer das nicht tun möchte, der sollte einen Brief oder eine Mail an das Finanzamt schicken. Die Bitte um Fristverlängerung muss jedoch gut begründet sein, sagt Änne Riesenberg von der Zeitschrift Finanztest: "Urlaub zählt da nicht, aber etwa längere Krankheit oder berufliche Überlastung." Und man sollte ausdrücklich erwähnen, dass man von einer Zustimmung zur Fristverlängerung ausgeht, wenn man nicht innerhalb von 14 Tagen eine gegenteilige Antwort des Finanzamts erhält, rät sie. "Hilfreich ist es auch, einen Vorschlag zu machen, bis wann man die Unterlagen einreicht", erklärt Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL). Eine Notlösung gibt es ebenfalls: "Man kann auch zunächst nur den Mantelbogen des Formulars ausfüllen mit den persönlichen Daten, diesen unterschreiben und die restlichen Unterlagen nachreichen", sagt Änne Riesenberg von der Stiftung Warentest - auch wenn das das Finanzamt nicht so gern sehe.