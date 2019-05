Bislang hatte die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes nur für die Hauptstadt Colombo gegolten, nicht für das gesamte Land. Die jüngsten Ereignisse haben Berlin zu einer Neubewertung veranlasst: In der Nacht zum Samstag waren nach mehreren Explosionen in einem von Sicherheitskräften umstellten Haus im Osten Sri Lankas 15 Leichen entdeckt worden. Knapp sechs Tage zuvor, am Ostersonntag, hatten neun einheimische Selbstmordattentäter mehr als 250 Menschen in dem Inselstaat im Indischen Ozean getötet.