Der Staat will dem Ferienflieger Condor mit einem Überbrückungskredit helfen. Das erfuhr das ZDF am Dienstagabend. Im Gespräch ist demnach eine Summe von 380 Millionen Euro. Die Mutter des Ferienfliegers, der Reisekonzern Thomas Cook, hatte am Montag Insolvenz angemeldet, nachdem ein Rettungsplan mit Aktionären und Banken gescheitert war. Condor führt den Flugbetrieb weiter und kämpft darum, der Pleite zu entgehen. Condor wollte zu den Angaben keinen Kommentar abgeben.