Der Staat will im ersten Jahr 75 Prozent des Lohns zahlen. Quelle: Ralf Hirschberger/ZB/dpa

Mit vier Milliarden Euro will die Große Koalition Langzeitarbeitslose in staatlich geförderte Jobs bringen. Union und SPD ändern kurzfristig ihre ursprünglichen Pläne noch ab. Die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes für einen sozialen Arbeitsmarkt ist am Donnerstag im Bundestag.



Jobcenter sollen ab 2019 geeignete über 25-jährige Langzeitarbeitslose identifizieren und an Arbeitgeber vermitteln. Fünf Jahre lang soll der Job zunächst mit 100 Prozent Lohnkostenzuschuss gefördert werden.