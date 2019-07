Baukräne stehen an einer Baustelle in Berlin. Archivbild

Quelle: Lothar Ferstl/dpa

In der Diskussion um den angespannten Wohnungsmarkt fordert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ein staatlich gefördertes Mietkauf-Modell. Dabei ginge der Staat in Vorleistung und ließe Eigentumswohnungen bauen. Diese würden an junge Familien veräußert, die über Ratenzahlungen selbst zum Eigentümer würden.



"Die Idee ist, zu Beginn des Berufslebens eine Eigentumswohnung zu erwerben und diese über die Jahre der Erwerbstätigkeit bis spätestens zum Rentenbeginn abzuzahlen", heißt es.