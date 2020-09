Prof. Dr. Gilbert Lupfer.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben im Zuge der Provenienzrecherche bisher mehr als 12.700 Stücke aus ihren Museen an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Darunter waren fast 660 Objekte der sogenannten NS-Raubkunst, so der Leiter des Forschungsprojekts "Daphne", Lupfer.



Auch gut 8.130 Werke, die im Zuge von DDR-Unrecht in die Sammlungen kamen, erhielten deren frühere Besitzer nach genauer Prüfung zurück. Mit dem Projekt klären die SKD die Herkunft ihrer Erwerbungen seit 1933.