Die Droge Crystal Meth wird in Tchechien zum Problem. Quelle: Fredrik Von Erichsen/dpa

Tschechien geht gegen die illegale Herstellung der gefährlichen Droge Crystal vor. Als Ausgangsstoff dienen dabei oft Medikamente gegen Erkältungen mit dem Grundstoff Pseudoephedrin. Die Ausgabe dieser rezeptfreien Arzneimittel werde ab dem 1. Juli begrenzt, teilte das Innenministerium in Prag mit.



Die Droge Crystal, in Tschechien Pervitin genannt, macht schnell abhängig. Der Synthetikstoff ist seit einiger Zeit auch im Grenzgebiet zu Tschechien in Bayern und Sachsen auf dem Vormarsch.