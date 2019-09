Wer fair hergestellte T-Shirts oder Hosen kaufen möchte, kann künftig nach einem "Grünen Knopf" Ausschau halten. Das staatliche Gütesiegel wird in diesem Monat in Deutschland eingeführt und gewährleistet, dass die Textilien sozial- und umweltverträglich produziert wurden. Über 50 Unternehmen beteiligen sich bislang an der Aktion, die Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) heute gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und zwei Unternehmen in Berlin vorstellt.