Die Polizeiarbeit im Fall Susanne steht in der Kritik. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Staatsanwaltschaft sieht im Fall der getöteten Susanna keine Versäumnisse in der Ermittlungsarbeit der Wiesbadener Polizei. "Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, dass sich die Polizei nicht richtig verhalten hat", sagte die Oberstaatsanwältin in Wiesbaden.



Die Prüfung der Polizeiarbeit sei am Rande auch Gegenstand der Ermittlungen in dem Fall. Der irakische Flüchtling Ali B. wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna am Abend des 22. Mai vergewaltigt und umgebracht zu haben.