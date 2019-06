Hebbecker: Es ist sicherlich so, dass es ein wichtiges Thema ist, und es freut uns als Strafverfolger umso mehr, dass dieses Thema jetzt immer mehr auf die Tagesordnung kommt. Und es ist aus unserer Sicht auch wichtig, dass die Justiz ihren Beitrag leistet, hier aktiv zu sein und auch ein Signal an die Bevölkerung setzt. Und auch zeigt: Wir sind auf diesem Feld aktiv. Und es gilt genau das, was Sie gerade gesagt haben: Es gelten die gleichen Regeln in der analogen Welt wie in der digitalen Welt. Da haben wir sicherlich in einigen Fällen noch Luft nach oben und können uns sicherlich noch ein bisschen verbessern.