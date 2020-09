Olof Palme im Jahre 1984 (Archiv)

34 Jahre nach dem ungeklärten Mord am damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme sind die Ermittler der Aufklärung nähergekommen. Er sei zuversichtlich, aufzeigen zu können, was passiert und wer verantwortlich sei, sagte Staatsanwalt Krister Petersson.



Bis zum Sommer soll Anklage erhoben werden - sonst werde die Untersuchung eingestellt, so Petersson. Der Sozialdemokrat Palme war am 28. Februar 1986 in Stockholm ermordet worden. Um die Tat ranken sich Verschwörungstheorien.