Die gegen mich erhobenen Vorwürfe sind vollkommen haltlos. Thüringens AfD-Fraktionsvorsitzender Björn Höcken

"Die gegen mich erhobenen Vorwürfe sind vollkommen haltlos", erklärte Höcke. Er habe auf seiner Facebookseite mithilfe von Fotos lediglich eine öffentliche Veranstaltung dokumentiert, "deren Teilnehmer ich war".



Auslöser für die Kundgebung war der Tod eines Mannes in der sächsischen Stadt. Am Rande des Chemnitzer Stadtfestes war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher getötet worden. Zwei weitere Männer erlitten durch Messerstiche zum Teil schwere Verletzungen. Ein verdächtiger Syrer sitzt seither in Untersuchungshaft.