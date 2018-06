VW muss in der Dieselaffäre eine Milliarde Euro Bußgeld zahlen. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

In der Dieselaffäre hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeld über eine Milliarde Euro gegen Volkswagen verhängt. "Volkswagen akzeptiert das Bußgeld und bekennt sich zu seiner Verantwortung", teilte die Volkswagen AG mit.



Nach den Ermittlungen sei es zu "Aufsichtspflichtverletzungen in der Abteilung Aggregate-Entwicklung im Zusammenhang mit der Fahrzeugprüfung" gekommen, hieß es. Von Mitte 2007 bis 2015 wurden "insgesamt 10,7 Millionen" dieser Fahrzeuge in den Verkehr gebracht.