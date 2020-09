Listerien

Quelle: Manfred Rohde/Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung/dpa

Der Skandal um möglicherweise mit Listerien belastete Fertigfrikadellen einer Fleischwarenfabrik aus dem Kreis Vechta beschäftigt nun auch die Staatsanwaltschaft. Das Landesamt für Lebensmittelsicherheit habe Strafanzeige gestellt, teilte das Verbraucherschutzministerium mit.



Bei einer Kontrolle in der Firma in Goldenstedt waren Hinweise auf Listerien in Frikadellen gefunden worden. Auf Druck der Behörden rief das Unternehmen die Produkte zurück. Die Firma stand schon unter Kontrolle.