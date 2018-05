Prozess nach Mord an Joggerin in Endingen. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im Prozess um den Tod einer Joggerin in Endingen bei Freiburg hat die Staatsanwaltschaft wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe und Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Totschlag, allerdings ohne ein Strafmaß zu nennen. Das Motiv des Angeklagten sei unklar.



Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Rumänien soll die Frau im November 2016 in einem Wald in den Weinbergen vergewaltigt und getötet haben. Der dreifache Vater hatte die Tat im Prozess zugegeben.