AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Archivbild Quelle: Christoph Schmidt/dpa

In der Affäre um eine Großspende für den Bundestagswahlkampf von Alice Weidel will die Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz gegen die AfD-Fraktionschefin ermitteln. Schreiben zur nötigen Aufhebung ihrer Abgeordnetenimmunität seien an den Bundestag geschickt worden, sagte der Konstanzer Staatsanwalt Andreas Mathy.



Ein Ermittlungsverfahren könne erst eingeleitet werden, wenn die Immunität aufgehoben sei. Dafür gebe es eine Frist von 48 Stunden, die am Freitag endet.