Im Fall der drei in einer Passauer Pension mit Armbrustpfeilen getöteten Menschen geht die Staatsanwaltschaft von Tötung auf Verlangen beziehungsweise Suizid aus.



Die Obduktion der Leichen ergab, dass der Mann und die Frau, die im Bett lagen, je durch einen Schuss ins Herz getötet wurden. Bei der Frau, die in dem Zimmer auf dem Boden lag, sei ein Schuss in den Hals sofort tödlich gewesen. Es deute alles darauf hin, dass die Letztgenannte erst das Paar und dann sich selbst erschossen habe.