Die Bundespolizei brachte Ali B. zurück nach Hessen.

Quelle: Hasan Bratic/dpa

Nach dem Tod der 14-jährigen Schülerin Susanna aus Mainz hat die Staatsanwaltschaft Wiesbaden Anklage wegen Mordes und Vergewaltigung gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen Iraker Ali B. erhoben. Er hatte gestanden, die Schülerin in der Nacht zum 23. Mai getötet zu haben.



Wenige Tage nach dem Tod von Susanna war Ali B. in den Nordirak ausgereist. Die kurdischen Sicherheitsbehörden nahmen ihn danach jedoch im Nordirak fest und übergaben ihn der Bundespolizei.