Gegenstand der Ermittlungen ist, so eine Pressemitteilung der Behörde, "der Verkauf von rund 80.000 Kraftfahrzeugen, die mit - von der Audi AG entwickelten - V6-3.0-Liter-Dieselmotoren ausgestattet worden waren und die im Zeitraum von 2009 bis 2015 auf dem US-Markt verkauft wurden". Der Vorwurf der Ermittler zwischen den Zeilen: Es wäre möglich, "dass die Entwicklung der Software in Deutschland stattgefunden hat" - in der Audi-Zentrale in Ingolstadt.