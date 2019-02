Zunächst hatte es von Seiten der AfD geheißen, die in 18 Einzelspenden gestückelte Großspende sei auf einen anonymen Spender zurückgegangen. Auf Anfrage der AfD sandte die Schweizer Firma PWS, die das Geld überwiesen hatte, dann aber Ende November eine Liste mit 14 angeblichen Geldgebern an die Bundesgeschäftsstelle der Partei, wie verschiedene Medien berichteten. Die meisten leben demnach in Deutschland, mehrere in Spanien, einer in Belgien. Ein AfD-Sprecher wollte zu den neuen Vorwürfen nicht Stellung nehmen.