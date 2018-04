Als Hauptspeise wurde nun Lammkarree serviert. In einem Toast dankte Trump seiner Frau dafür, das erste Staatsbankett seiner Regierung organisiert zu haben. Sie habe für einen Abend gesorgt, den jeder in bester Erinnerung behalten werde. In seiner Tischrede äußerte Trump auch die Hoffnung auf anhaltend enge Beziehungen zu Frankreich.