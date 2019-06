Königin Elizabeth II. und Donald Trump im Buckingham-Palast.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. und Donald Trump haben am ersten Abend des Staatsbesuchs des US-Präsidenten die engen Beziehungen ihrer beiden Länder hervorgehoben. Bei einem Staatsbankett zu Ehren Trumps im Buckingham-Palast lobte die Queen die "enge und langjährige Freundschaft" zwischen den beiden Staaten, mahnte Trump jedoch zugleich zur Wahrung internationaler Institutionen.



Die Staatsvisite des US-Präsidenten ist umstritten. Am Dienstag werden in London Proteste erwartet.