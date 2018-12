Steinmeier (l.) und Li Keqiang, Ministerpräsident von China.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Abschluss seines Staatsbesuchs in China großen Respekt vor den wirtschaftlichen Erfolgen Chinas gezeigt, aber auch das Thema Menschenrechte angesprochen. Er traf in Peking mit Präsident Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang zusammen.



Die gute Zusammenarbeit mit China sei noch aktueller geworden, sagte Steinmeier gegenüber Xi. Auch gegenüber Ministerpräsident Li betonte er das gemeinsame Interesse am Bestehen der internationalen Ordnung.