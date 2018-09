Am Donnerstag landete Erdogan in Berlin. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist zu einem Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Die Maschine der türkischen Delegation landete auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Erdogan kommt im Bemühen um ein Ende der politischen Spannungen.



Er will im Laufe des Tages Berater und Vertreter türkischer Organisationen treffen. Die Gespräche sollen in der Türkischen Botschaft und im weiträumig abgesperrten Hotel Adlon stattfinden. Das offizielle Programm beginnt am Freitagmorgen.