US-Präsident Donald Trump landete auf dem Flughafen Stansted.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Kurz vor Beginn seines Staatsbesuchs in Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump Londons Bürgermeister Sadiq Khan verspottet. Khan, der wie man höre schlechte Arbeit als Bürgermeister geleistet habe, sei "gemein" zu ihm gewesen, twitterte Trump. "Er ist ein Komplettversager, der sich auf das Verbrechen in London konzentrieren sollte, nicht auf mich", so Trump weiter.



Mittlerweile ist Trump in London eingetroffen. Heute sind diverse Termine mit Mitgliedern des Königshauses geplant.