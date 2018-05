Demonstration gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt. Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt am Sonntag den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Paris. Hauptthema der Gespräche dürfte die umstrittene Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump sein. Diese hatte im Nahen Osten gewaltsame Proteste ausgelöst.



Hunderte pro-palästinensische Demonstranten hatten am Samstag in Paris gegen den Besuch Netanjahus protestiert. Auch einige pro-israelische Demonstranten gingen auf die Straßen.