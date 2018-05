Xi Jinping hat die sanitären Anlagen in China im Blick. Quelle: Kham/Reuters POOL/AP/dpa

Mit einer "Toiletten-Revolution" will Staats- und Parteichef Xi Jinping für bessere sanitäre Anlagen in China sorgen. Der Bau sauberer Toiletten sei ein wichtiger Teil der Bemühungen, die städtische und ländliche Zivilisation voranzubringen, zitierte die Nachrichtenagentur Xinhua aus Anweisungen des Präsidenten.



Das Problem ist nicht neu: Schon 1997 und dann wieder 2004 war in China jeweils eine "Toiletten-Revolution" ausgerufen worden - saubere Klosetts fehlen aber weiterhin.