Direkt an die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes wandte sich Björn Höcke. Nachdem die AfD letztes Jahr offiziell zu einem "Prüffall" erklärt worden war, appellierte er an die Beamten: Sie hätten das Recht, vermeintlich unrechtsmäßigen Weisungen nicht Folge zu leisten. Dieses müssten sie unbedingt wahrnehmen, verlangte er. Diese Appelle hält Stefan Kramer, Präsident des Verfassungsschutzes Thüringen, für hochgefährlich. In der tageszeitung (taz) bezeichnet er den Aufruf als "perfides Vorgehen". Er erkennt darin "den Versuch, den Staat durch seine eigenen Staatsdiener, quasi von innen, zu zersetzen."



Auch Politiker sind in Sorge. Armin Schuster, CDU, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, hat durch seine Einblicke in die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden die Brisanz des Themas längst erkannt. Er fragt: "Müssen wir gegen rechtsnationales Denken bis hin zu Rechtsextremisten in deutschen Behörden nicht eine andere Gangart wählen?" Und weiter meint Schuster: "Ich glaube, dass es wichtig ist - und das haben wir vielleicht noch nicht ausreichend getan - klipp und klar festzustellen, was wir in deutschen Behörden nicht dulden."