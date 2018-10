Staatssekretär im Auswärtigen Amt: Niels Annen. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), hat zu einer Verteidigung des Atomabkommens mit Iran aufgerufen. Die Vereinbarung sei bei allen Unvollkommenheiten ein Erfolg, sagte Annen in Berlin.



Die Aufkündigung des Abkommens durch US-Präsident Donald Trump sei ein Rückschlag, weil er das Vertrauen in Zusagen der Mächtigen schwäche. "Nirgendwo kann der Verlust an Glaubwürdigkeit wohl größeren Flurschaden anrichten als im Bereich der nuklearen Abrüstung", sagte Annen.