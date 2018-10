17 Menschen mussten das Haus verlassen. Verletzte gab es nicht. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Unbekannte haben in einem türkischen Restaurant in Chemnitz Feuer gelegt. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, weil sich derzeit ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausschließen lasse, erläuterte die Polizei.



17 Anwohner in dem Mehrfamilienhaus mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle gebracht und die Anwohner konnten noch am Donnerstagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren.