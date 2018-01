Ähnlich wie seit Mitte Mai wünschen sich jetzt 60 Prozent (plus eins) Angela Merkel im Amt und nur 30 Prozent (unverändert) sprechen sich für Martin Schulz als künftigen Kanzler aus. Während die CDU/CSU-Anhänger praktisch geschlossen (97 Prozent) hinter Merkel stehen, sind bei den SPD-Anhängern nur 66 Prozent (minus vier) für Martin Schulz, aber gut jeder Vierte (29 Prozent; plus vier) will lieber Merkel als Kanzlerin.