Über das Rentenniveau nach 2025 soll eine Kommission beraten. Quelle: Felix Kästle/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht ein leistungs- und tragfähiges Rentensystem als prioritäre Aufgabe der Regierung an, will aber der Arbeit einer neuen Kommission nicht vorgreifen. "Das klare Ziel ist eine soziale Sicherheit für alle Generationen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



"Die Bundesregierung geht auf Basis des Koalitionsvertrags vor", so Seibert. Dort ist eine Stabilisierung der Renten bis 2025 vereinbart. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) forderte eine Ausweitung bis 2040.