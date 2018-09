Kanzlerin Angela Merkel und Universitäts-Chefin Manar Fayyad in Amman Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre zweitägige Reise in die vom Flüchtlingsdruck stark belasteten Länder Jordanien und Libanon mit einer Diskussionsrunde vor Studenten in der Deutsch-Jordanischen Universität in Amman begonnen.



Im Anschluss wollte Merkel mit Jordaniens König Abdullah II. wegen der wirtschaftlichen Probleme des Landes angesichts der vielen Flüchtlinge auch über mehr deutsche Investitionen sprechen. Merkel will das Königreich als Stabilitätsanker in der Krisenregion stützen.