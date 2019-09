Ein Reptilienexperte trägt die entwischte Kobra. Archiv

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Bei der Suche nach dem Halter der Giftschlange von Herne hat die Stadt erneut die Wohnung des mutmaßlichen Halters unter die Lupe genommen. Die Stadt geht weiterhin davon aus, dass die Monokelkobra dem jungen Mann gehört, der in seiner Wohnung mehr als 20 Schlangen gehalten hatte.



"Die Stadt Herne wird weiter in der Wohnung nach Indizien dafür suchen, dem mutmaßlichen früheren Besitzer nachzuweisen, dass ihm die Schlange zuzuordnen ist", hieß es in einer Mitteilung.