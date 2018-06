"avenidas" an Hauswand in Rehau. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Das berühmte wie umstrittene "avenidas"-Gedicht aus der Feder des 93 Jahre alten Poeten Eugen Gomringer prangt nun an einem Haus im oberfränkischen Rehau.



Die auf Spanisch verfassten Zeilen standen bislang an der Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Der Akademische Senat hat beschlossen, das Gedicht übermalen zu lassen, nachdem Studenten es als sexistisch kritisiert hatten: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Eugen Gomringer lebt seit mehr als 40 Jahren in Rehau.