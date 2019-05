Australien erlebt den heißesten Sommer der Geschichte. Archivbild

Quelle: Dean Lewins/AAP/dpa

Nach dem heißesten Sommer in der Geschichte Australiens geht die Stadt Sydney gegen Wasserverschwendung vor. Angekündigte Auflagen sehen Geldstrafen für Einwohner und Unternehmen vor, die mit Wasser nicht sparsam umgehen. So sollen die Auswirkungen der Dürre gelindert werden.



Durch die neuen Regeln "leisten Haushalte ihren Beitrag zum Wassersparen", sagte Melinda Pavey, die für Wasserfragen zuständige Ministerin. In Kraft treten sollen die Vorschriften ab der kommenden Woche.