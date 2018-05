Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte den Eltern in zweiter Instanz noch recht gegeben. Demnach hätten sie keine Alternative gehabt, zudem sei der Jugendhilfeträger "nicht in die Puschen gekommen". Daher müsse die Stadt die Differenzkosten übernehmen - in diesem Fall ungefähr 1.000 Euro im Monat.