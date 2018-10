Ich dachte tagelang, das kann nicht sein. Jeden Morgen, an dem ich an die Einsatzstelle kam, dachte ich, du bist im falschen Film. Der damalige Einsatzleiter der Feuerwehr, Stephan Neuhoff

Nach Ansicht des Gerichts war das unentdeckte Loch die Ursache das Einsturzes. Durch die Fehlstelle sind später riesige Mengen Wasser, Erde und Kies in die U-Bahn-Baugrube geflossen. So entstand unter dem Stadtarchiv-Gebäude ein großer Hohlraum und es stürzte ein. Zwei junge Männer, 17 und 24 Jahre alt, starben in einem Nachbargebäude, das vom Stadtarchiv mit in die Tiefe gerissen wurde.



Der damalige Einsatzleiter der Kölner Feuerwehr, Stephan Neuhoff, inzwischen im Ruhestand, schilderte Jahre später im Gespräch mit dem ZDF seine Eindrücke: "Ich dachte tagelang, das kann nicht sein. Jeden Morgen, an dem ich an die Einsatzstelle kam, dachte ich, du bist im falschen Film." Ein Großteil der Archivalien versank in der Baugrube und im Grundwasser und muss immer noch aufwändig wiederhergestellt werden.