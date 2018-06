In Künzelsau verfolgte man den Raketenstart auf einer Leindwand. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Mit einem Stadtfest hat die Stadt Künzelsau den Start ihres Ehrenbürgers Alexander Gerst ins Weltall gefeiert. Vor einer Leinwand am Alten Rathaus verfolgten rund 5.000 Menschen, wie die Rakete mit dem in Künzelsau geborenen Astronauten in Kasachstan zur Internationalen Raumstation (ISS) abhob.



Vor dem Start erfuhren die Zuschauer bei einer Live-Schalte zwischen dem Kosmodrom in Baikonur, Künzelsau und dem Kontrollzentrum bei München Details über die Mission von Gerst.